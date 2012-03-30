Грищенко обвинил во лжи представителей Европы

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Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко удивлен заявлением содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтты де Пурбе-Лундин о возможности невыполнения рекомендаций ПАСЕ.

Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Твиттер.

«Я удивлен словами госпожа Пурбе-Лундин. За многие годы в дипломатии я обсуждал разные самые сложные темы со многими людьми, но впервые мне приписывают слова, которые я не говорил», - написал министр.

Грищенко отметил, что именно под его руководством МИД в 2011 году разработало План действий Совета Европы для Украины, который должен способствовать выполнению обязательств Украины перед организацией. Министр добавил, что этот План действий утвержден самим Советом Европы, передает УНИАН.

Ранее Главред писал, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены нежеланием Украины выполнять рекомендации Совета Европы. Об этом заявила содокладчик комитета ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин.

«Мы только что встречались с министром иностранных дел Украины, который высказал мнение, что, по сути, Украина может делать все, что захочет и даже не выполнять ни резолюции, ни рекомендации комитета (Совета Европы)», - заявила она.

Она отметила, что «была шокирована министром иностранных дел (Константином Грищенко) и тем, как он это сказал».

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