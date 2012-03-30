Мавроди похвастал своей неуловимостью в Интернете и сразу был задержан

В Москве задержан скандально известный создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.
Как сообщил защитник Мавроди Олег Целевич, он будет доставлен на ближайшее заседание суда по делу о неуплате налогов, сообщает агентство РАПСИ.
«По имеющейся у меня информации, он действительно задержан, произошло это сегодня, 30 марта», - сказал защитник.
По его данным, Мавроди будет в пятницу доставлен в мировой суд номер 363 Хамовнического района Москвы.
«Это будет в рамках того привода, который оформлен на сегодняшнее число по одному из административных дел в отношении Сергея Пантелеевича», - сказал защитник.
Напомним, Мавроди обвиняется в «уклонении от исполнения административного наказания» - неуплате штрафа. Это нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, может наказываться административным арестом. Ранее суд уже арестовывал Мавроди на пять суток за аналогичное правонарушение.
По сведениям защиты, подобных административных дел в отношении создателя МММ ожидается около трехсот.
Мавроди вновь заставил о себе заговорить после того, как в начале 2011 года объявил о запуске нового проекта под названием «МММ-2011» («Мы можем многое»).
Видео: youtube
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