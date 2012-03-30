Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

30 марта 2012, 11:59

{1-}

Опубликован ежегодный рейтинг самых богатых украинцев.  На первом месте традиционно разместился владелец группы СКМ, нардеп-регионал Ринат Ахметов, который обошел своих ближайших конкурентов в рейтинге "Фокуса" более чем в четыре раза.

За прошлый год состояние Ахметова увеличилось на 3 миллиарда долларов и составило почти 7 млрд.

Вторую строчку в рейтинге занял бизнес-партнер Ахметова, владелец "Смарт-холдинга" и совладелец "Метинвеста" россиянин Вадим Новинский. Его состояние журнал оценил в 4 млрд.

Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский с состоянием 4,2 млрд. дол. разместился в рейтинге на третьем, а его партнер Геннадий Боголюбов, с аналогичными по размеру активами - на четвертом месте, передаёт ТСН. .

Замыкает первую пятерку владелец Group DF Дмитрий Фирташ, который за прошлый год удвоил свое состояние, которые сегодня оцениваются в $ 2,8 млрд.

Бютовец Константин Жеваго, совладелец компании Ferrexpo, за год потерял $ 400 млн и теперь с состоянием $ 2,26 млрд. занимает шестую позицию в рейтинге.

Совладелец группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин с 2 млрд. долл. активов занимает седьмое место.

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы, бизнесмен и медиамагнат Виктор Пинчук за прошлый год стал на миллиард долларов беднее и с состоянием, которое журналом оцениваются в $ 1,8 млрд. стал восьмым по счету богатым украинским.

Нельзя назвать прошедший год удачным и для совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, состояние которого уменьшилось с $ 2,1 до $ 1,45 млрд.

В топ-10 самых богатых людей Украины вошел также основатель группы "Донецксталь" Виктор Нусенкис, который за прошлый год стал вдвое богаче - его состояние журнал оценивает в $ 1,44 млрд.

В первую двадцатку рейтинга, в частности, вошли владелец ФК "Металлист" Александр Ярославский ($ 1,35 млрд), министр экономики Петр Порошенко ($ 971 млн ) и гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко ($ 918 млн.).

Прорывом года журнал назвал совладельца "Азовмаша" и одесского рынка "7-1 километра", депутата-регионала Юрия Иванющенко. Он увеличил свое состояние в семь раз и практически стал миллиардером ($ 756 млн.).

Такой рывок объясняется тем, что влиятельный депутат постепенно выходит из тени. Главный новичок рейтинга - Александр Янукович, старший сын президента (№ 103 в списке). Его состояние оценивается в $ 100 млн.

Вошли в рейтинг также Сергей Тигипко (№ 25), Валерий Хорошковский (№ 39), Борис Колесников (№ 51), Виктор Медведчук (№ 62), Виталий и Владимир Кличко (№ 145). Всего же в рейтинге присутствует шесть чиновников высшего ранга, 36 народных депутатов, 19 депутатов местных советов - это почти треть списка.

Ранее Главред  также сообщал, что журнал Forbes составил первый в Украине рейтинг рантье – бизнесменов, которые получают доходы от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости.

Согласно рейтингу, совокупный доход 25 крупнейших собственников недвижимости составляет почти 600 миллионов долларов.

Больше всех зарабатывают владельцы столичного ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский, Александр Меламуд и Олег Крапивин – около 45 миллионов долларов в год.

Как показывает анализ журналистов, собственники торгово-развлекательных центров зарабатывают значительно больше, чем владельцы бизнес-центров и гостиниц. Это связно с тем, что торговая недвижимость оказалась более устойчивой к финансовому кризису.

Новости по теме:

Forbes составил рейтинг крупнейших рантье Украины

Ахметов, Пинчук и Жеваго согласны платить налог на роскошь – Янукович

Forbes опубликовал список миллиардеров голодающей Африки

Ахметов вошел в ТОП-40 богатейших людей планеты

Названы самые богатые украинские мэры

Герман хочет, чтобы богатые помогли бедным

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять