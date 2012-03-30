Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

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Опубликован ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. На первом месте традиционно разместился владелец группы СКМ, нардеп-регионал Ринат Ахметов, который обошел своих ближайших конкурентов в рейтинге "Фокуса" более чем в четыре раза.

За прошлый год состояние Ахметова увеличилось на 3 миллиарда долларов и составило почти 7 млрд.

Вторую строчку в рейтинге занял бизнес-партнер Ахметова, владелец "Смарт-холдинга" и совладелец "Метинвеста" россиянин Вадим Новинский. Его состояние журнал оценил в 4 млрд.

Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский с состоянием 4,2 млрд. дол. разместился в рейтинге на третьем, а его партнер Геннадий Боголюбов, с аналогичными по размеру активами - на четвертом месте, передаёт ТСН. .

Замыкает первую пятерку владелец Group DF Дмитрий Фирташ, который за прошлый год удвоил свое состояние, которые сегодня оцениваются в $ 2,8 млрд.

Бютовец Константин Жеваго, совладелец компании Ferrexpo, за год потерял $ 400 млн и теперь с состоянием $ 2,26 млрд. занимает шестую позицию в рейтинге.

Совладелец группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин с 2 млрд. долл. активов занимает седьмое место.

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы, бизнесмен и медиамагнат Виктор Пинчук за прошлый год стал на миллиард долларов беднее и с состоянием, которое журналом оцениваются в $ 1,8 млрд. стал восьмым по счету богатым украинским.

Нельзя назвать прошедший год удачным и для совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, состояние которого уменьшилось с $ 2,1 до $ 1,45 млрд.

В топ-10 самых богатых людей Украины вошел также основатель группы "Донецксталь" Виктор Нусенкис, который за прошлый год стал вдвое богаче - его состояние журнал оценивает в $ 1,44 млрд.

В первую двадцатку рейтинга, в частности, вошли владелец ФК "Металлист" Александр Ярославский ($ 1,35 млрд), министр экономики Петр Порошенко ($ 971 млн ) и гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко ($ 918 млн.).

Прорывом года журнал назвал совладельца "Азовмаша" и одесского рынка "7-1 километра", депутата-регионала Юрия Иванющенко. Он увеличил свое состояние в семь раз и практически стал миллиардером ($ 756 млн.).

Такой рывок объясняется тем, что влиятельный депутат постепенно выходит из тени. Главный новичок рейтинга - Александр Янукович, старший сын президента (№ 103 в списке). Его состояние оценивается в $ 100 млн.

Вошли в рейтинг также Сергей Тигипко (№ 25), Валерий Хорошковский (№ 39), Борис Колесников (№ 51), Виктор Медведчук (№ 62), Виталий и Владимир Кличко (№ 145). Всего же в рейтинге присутствует шесть чиновников высшего ранга, 36 народных депутатов, 19 депутатов местных советов - это почти треть списка.

Ранее Главред также сообщал, что журнал Forbes составил первый в Украине рейтинг рантье – бизнесменов, которые получают доходы от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости.

Согласно рейтингу, совокупный доход 25 крупнейших собственников недвижимости составляет почти 600 миллионов долларов.

Больше всех зарабатывают владельцы столичного ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский, Александр Меламуд и Олег Крапивин – около 45 миллионов долларов в год.

Как показывает анализ журналистов, собственники торгово-развлекательных центров зарабатывают значительно больше, чем владельцы бизнес-центров и гостиниц. Это связно с тем, что торговая недвижимость оказалась более устойчивой к финансовому кризису.

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