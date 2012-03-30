Табачника похвалили за смелые реформы

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Максим Луцкий, глава Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, народный депутат Украины заявил, что оценивает деятельность Дмитрия Табачника на посту министра образования достаточно смелым принятием, в том числе и непопулярных решений.



Об этом депутат сказал во время чат-конференции на сайте «Главред».



По его словам, количество реформ, проведенное за два года - колоссальное. Среди них основные: переход на 11-летнюю систему образования средней школы, премия в области науки и образования, упрощение процедуры получения ученых званий доцента и профессора и многие другие.



По мнению депутата, неоднозначное отношение к реформирования высшего образования больше имеет политический подтекст, нежели профессиональный.



«Поэтому я бы просил оценивать работу Министерства, а не ассоциировать Министерство и Табачника».

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