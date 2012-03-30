Тимошенко рассказала, чего власть боится больше всего

{1-} Лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко призывает однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах.

"Единый список… - единая победа", - зачитал письмо Тимошенко к участникам съезда "Батькивщина" в пятницу в Киеве первый заместитель председателя партии Александр Турчинов.

"Мы не можем позволить себе идти разными колонами - двумя, тремя или четырьмя – пока Украиной управляет пятая колона", - процитировал Турчинов письмо лидера партии.

По мнению Тимошенко, объединение оппозиционных сил даст мощный толчок, поскольку объединятся конкретные политические партии, и объединится нация, передаёт Интерфакс – Украина.

"Власть боится единой оппозиции", - подчеркнула в своем письме Тимошенко.

Она также отметила, что именно поэтому власть уделяет особое внимание действиям оппозиционеров "Будьте осторожны. Введите сверхжестокий мораторий на взаимную критику, не давайте власти оснований обвинять нас в раздоре, поскольку эта потеря надежд отразится на общественных настроениях в Украине. Наше единство для власти – страшнее любых санкции мира, любых блокирований оффшорных счетов или лишения виз. Это их страшный сон, и вы можете сделать его реальностью", - говорится в обращении.

В письме также содержится обращение о том, чтобы убрать кавычки из названия партии. "Батькивщина без кавычек", - написала Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" выразила уверенность в том, что оппозиционные силы победят на парламентских выборах. "Я точно знаю, что мы одержим победу. Мы спасем Украину", - говорится в обращении.

Напомним, что утром 30 марта Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу съезд партии «Батькивщина».

На съезде присутствуют гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк, а также148 дделегатов.

Ранее Главред сообщал, 30 марта на очередном съезде партии «Батькивщина» было запланировано объявить о стратегическом объединении БЮТ и «Фронта змин». Документ скрепят оригинальными подписями Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

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