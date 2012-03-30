Германия не ратифицирует Соглашение об ассоциации с Украиной

30 марта 2012, 12:28

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Глава парламентского комитета по делам ЕС Гюнтер Крихбаум заявил: «Ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в немецком Бундестаге на данном этапе невозможна».

Об этом заявил в интервью «Deutsche Welle».

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Именно его комитет даст рекомендации немецкому парламенту относительно голосования за или против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после того, как 30 марта в Брюсселе руководители делегаций от Украины и ЕС парафируют его.

«Прежде чем соглашение вступит в силу, его должны одобрить все страны-члены ЕС. Впрочем, такой готовности сейчас нет», - сказал Крихбаум.

На вопрос, рекомендовал ли он как глава профильного комитета Бундестага немецкому парламенту ратифицировать данное соглашение, парламентарий заявил: «На данный момент, конечно, нет».

«У Европейского Союза есть определенные стандарты и ценности. Украина заявляет о своем стремлении соблюдать эти ценности. Речь идет о принципах правового государства, демократии, соблюдении свободы слова и многом другом. Мы хотим видеть соответствующие усилия и серьезный прогресс, поддержку гражданского общества. Всего этого мы сейчас не видим. К сожалению», - объяснил Крихбаум.

По его словам, дела против экс-чиновников Юлии Тимошенко и Юрия Луценко – «лишь верхушка айсберга».

Крихбаум сожалеет, что нет регресса в процессе реформ. «В свое время Украина уже была дальше на пути становления демократических структур. Когда мы говорим о ценностях Европейского Союза, их надо не только разделять, ими надо руководствоваться», - сказал он и добавил, что у Украины в плане осуществления реформ на благо граждан «еще много работы».

Немецкий депутат также заявил: «Речь идет, прежде всего, о развитии независимого правосудия, структур правового государства, о свободе СМИ. Попытки запугивания – недопустимы».

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«Должна быть возможность свободного развития неправительственных организаций и фондов», - добавил он и назвал «неприемлемым» инцидент с руководителем представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге, которого «без каких-либо оснований не пускали в Украину по указанию СБУ».

По мнению Крихбаума, если Украина хочет ехать в Европу, то не следует включать задний ход. Надо принять ценности и стандарты, на которых стоит Европа, сказал парламентарий.

«Я хочу лишь подчеркнуть позицию немецкого правительства, которое заявляет о невозможности подписания соглашения об ассоциации», - заявил он.

«Без позитивного вотума Бундестага правительство не сможет одобрить этот документ… Я не думаю, что правительство будет подписывать что-то, что не будет иметь поддержки парламентского большинства», - добавил Крихбаум.

фото: bukarest.diplo.de
 

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