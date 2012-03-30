Луценко заявил о присоединении к «Батькивщине»

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В ходе работы съезда партии «Батькивщина», который проходит сегодня в киевском Доме учителя, с обращением от экс-министра внутренних дел Юрия Луценко выступил его брат, Сергей Луценко.

Об этом сообщил корреспондент Главреда с места событий.

«Я так часто говорю слово «вместе», что обязательно должен сказать главное, как лидер «Народной самообороны», я прямо здесь и прямо сейчас заявляю о своем присоединении к «Батькивщине», – сказано в обращении.

Среди прочего брат Юрия Луценко заявил, что та ситуация в которой сейчас находится оппозиция в целом и отдельные её представители в частности, является ценой ряда предательств, «в том числе и предательства самозваного Мессии»

Заместитель председателя партии Александр Турчинов также заявил присутствующим, что это первый съезд на который власть не допустила лидера партии – Юлию Тимошенко.

Напомним, что утром 30 марта Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу съезд партии «Батькивщина».

На съезде присутствуют гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк, а также148 дделегатов.

Ранее Главред сообщал, 30 марта на очередном съезде партии «Батькивщина» было запланировано объявить о стратегическом объединении БЮТ и «Фронта змин». Документ скрепят оригинальными подписями Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

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