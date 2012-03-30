Яценюк призвал оппозицию забыть от «родовом проклятии»

Главной темой на съезде "Батькивщины" стала тема объединения. До 10 апреля оппозиция сформирует единый список на выборах в Верховную Раду, которые состоятся в октябре этого года.
Лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк призвал присутствующих избавиться "родового проклятия" оппозиции.
"На протяжении трех недель мы поставим точку и решим, каким образом оппозиция будет побеждать на выборах", - сказал Арсений Яценюк, передает ТСН.ua.
Яценюк подчеркнул, что оппозиция "должна забыть о родовом проклятии - неспособности объединяться".
Ранее Главред также сообщал, что на съезде были зачитаны обращения от заключенных лидеров "Батькивщины" и "Народной самообороны".
Лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко призывала однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах.
"Единый список… - единая победа", - зачитал письмо Тимошенко Александр Турчинов.
"Мы не можем позволить себе идти разными колонами - двумя, тремя или четырьмя – пока Украиной управляет пятая колона", - процитировал Турчинов письмо лидера партии.
С обращением от экс-министра внутренних дел Юрия Луценко выступил его брат, Сергей Луценко.
«Я так часто говорю слово «вместе», что обязательно должен сказать главное, как лидер «Народной самообороны», я прямо здесь и прямо сейчас заявляю о своем присоединении к «Батькивщине», – сказано в обращении.
Среди прочего брат Юрия Луценко заявил, что та ситуация в которой сейчас находится оппозиция в целом и отдельные её представители в частности, является ценой ряда предательств, «в том числе и предательства самозваного Мессии (Ющенко – ред.)».
Напомним, что утром 30 марта Киеве, в помещении Дома учителя начал свою работу съезд партии «Батькивщина».
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