Мавроди опроверг свое задержание: мои адвокаты - мрази и твари (ВИДЕО)

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в видеообращении на своем сайте заявил, что продолжает находиться на свободе.

«Насчет того, что я задержан - ничего я не задержан», - сказал Мавроди.

Он назвал информацию, распространенную в некоторых СМИ о его задержании, провокацией, пишет Интерфакс-Украина.

Мавроди в видеообращении нелицеприятно отозвался об адвокатах, которые говорят от его имени. «Ничего я не задержан. Адвокаты эти мои - твари конченые, мрази. Это просто чистой воды провокация, вообще. В отместку, наверное, что их выгнали. У меня просто слов нет. В общем, вранье это все и провокация. Повторяю, ничего я не задержан».

9 апреля истекает срок привлечения его к ответственности по административным делам о неуплате штрафов. Адвокаты Мавроди сообщили, что соответствующие судебные производства невозможны без присутствия на заседаниях самого обвиняемого.

Суд, не дождавшись Мавроди, вынес решение о его принудительном приводе. Столичные судебные приставы обещали установить местонахождение привлекаемого к ответственности и доставить его для рассмотрения административных дел. Однако 28 марта, когда ожидался первый принудительный привод обвиняемого, им этого сделать не удалось, и суд вновь был перенесен.

Сам Мавроди заявляет о том, что скрывается намеренно. «Напомню, семь лет все спецслужбы мира, причем очень активно, искали, но не могли найти. Это когда меня искали, а сейчас меня искать не могут по закону, поскольку я не в розыске, и в розыск меня объявить не могут, для этого нужно уголовное дело», - заявил он в видеообращении, размещенном в сети Интернет.

«Абсолютно ни малейшей опасности, что меня найдут, не существует, это надо понимать», - сказал Мавроди.

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