МИД подтвердил, что сегодня парафируют лишь 170 страниц соглашения с ЕС

{1-} Киев и Брюссель будут иметь только одну процедуру парафирования соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая состоится сегодня во второй половине дня.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин за несколько часов до парафирования соглашения.

“Будет только одна официальная процедура”, - сказал он.

Вместе с тем Климкин подтвердил, что во время сегодняшней процедуры парафирования соглашения стороны проставят подписи только под 170-ю страницами политической части документа, и под первой и последней страницами торговой части соглашения, передает УНИАН.

“Было решено главными переговорщиками, что мы зафиксируем суть зоны свободной торговли”, - сказал заместитель министра.

Он отметил, что это будет означать возможность внесения определенных “чисто технических” изменений в согласованные положения торговой части соглашения, которые не будут менять ее суть, а лишь будут вытекать в ходе юридической вычитки документа.

Климкин также сказал, что такой путь является обычным при подготовке международных документов такого рода.

Ранее Главред писал, что руководители переговорных групп по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС сообщили что, 30 марта в Брюсселе будет парафирована только политическая часть документа.

«Мы рассматриваем процесс парафирования политической и экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как единый процесс, но он будет завершен в два этапа», - отметил источник.

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