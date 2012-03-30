В РПЦ предлагают проверить на экстремизм труды Ленина

{1-}
Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что работы идеологов большевизма нужно подвергнуть экспертизе, чтобы выяснить, являются ли эти труды экстремистскими.
«Сегодня нужно всерьез обсудить вопрос, являются ли экстремистскими материалами работы Ленина, Троцкого и других лидеров большевиков. Как сегодня нужно относиться к их воспроизводству и к тем, кто сегодня продолжает использовать самые радикальные элементы этих текстов для конструирования политической практики и пропаганды», — заявил Чаплин, пишет «Интерфакс».
Напомним, ранее протоиерей заявил, что верующие не должны останавливаться ни перед чем для защиты святых для себя вещей, в том числе и перед убийством.
Как заявил Чаплин, он на самом деле считает, что наши верующие в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. «Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую власть».
фото: pravoslavie.ru
Новости по теме:
Русская церковь предлагает дать скинхедам «путевку в жизнь»
Русская церковь жестко ответила на песню «Срань господня»
РПЦ: верующие не должны останавливаться даже перед убийством