В РПЦ предлагают проверить на экстремизм труды Ленина

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Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что работы идеологов большевизма нужно подвергнуть экспертизе, чтобы выяснить, являются ли эти труды экстремистскими.

«Сегодня нужно всерьез обсудить вопрос, являются ли экстремистскими материалами работы Ленина, Троцкого и других лидеров большевиков. Как сегодня нужно относиться к их воспроизводству и к тем, кто сегодня продолжает использовать самые радикальные элементы этих текстов для конструирования политической практики и пропаганды», — заявил Чаплин, пишет «Интерфакс».

Напомним, ранее протоиерей заявил, что верующие не должны останавливаться ни перед чем для защиты святых для себя вещей, в том числе и перед убийством.

Как заявил Чаплин, он на самом деле считает, что наши верующие в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. «Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую власть».

фото: pravoslavie.ru

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