Польские и украинские эксперты надеются на честные выборы в Украине

Польские и украинские эксперты выражают надежду на то, что парламентские выборы в Украине пройдут честно



Об этом они заявили во время украинско-польской конференции «Парламентские выборы в Украине: станут ли они шагом в Европу?», которая состоялась 30 марта в Варшаве, сообщают "Комментарии".



Конференция была организована Институтом украинской политики, Фондом «Украинская политика» и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета. В работе конференции приняли участие украинские и польские политики, эксперты, представители общественных организаций, ученые, представители влиятельных международных организаций.



В ходе конференции были рассмотрены вопросы политической ситуации в Украине, состояние подготовки к выборам в Верховную Раду Украины, которые должны состояться в октябре 2012 года, качества избирательного закона, а также необходимости международного контроля над выборами как важного элемента легитимизации волеизъявления народа.



Выступающие неоднократно поднимали тему участия в избирательном процессе Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, хотя соглашались с тезисом о том, что необходимо искать выход из ситуации, не привязываясь только к личностям двух политиков. «Демократия - это, прежде всего, честность выборов, равенство участников избирательного процесса, а не вопрос участия или не участия Луценко и Тимошенко в избирательном процессе. Как нельзя сводить исключительно к делу Тимошенко евроинтеграцию, так же нельзя сводить исключительно к участию Тимошенко в выборах вопрос признания или непризнания результатов парламентских выборов. В первом случае жесткая политика Запада приведет к тому, что Украина будет поглощена Россией. Во втором - что Украина пойдет по авторитарному пути развития. Украина под контролем России и Украина без демократии станут, таким образом, результатом бескомпромиссной позиции некоторых влиятельных европейских политиков, которые сегодня говорят о нежелании вести диалог с украинскими властями, пока полноценными участниками политического процесса снова не станут Тимошенко и Луценко», - подчеркнул в своем докладе председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.



«Данная проблема имеет много аспектов и вопросов, на которые Европа сегодня не имеет ответов. Например, я задаю вопрос: а если по результатам выборов первое место занимает не партия власти, а оппозиция - будут признаны результаты таких выборов? Или: если в выборах будет участвовать Тимошенко, но не будет Луценко - будут признаны результаты таких выборов? Подобных вопросов можно задавать множество, и на ни одно из них у сторонников изоляционистских подходов к украинской власти ответов нет», - отметил докладчик.



Присутствующие согласились с тем, что Украине нужны положительные сигналы с Запада, которые будут стимулировать демократические процессы в стране и поддерживать стремление Украины к европейской интеграции. Особо было отмечено, что сегодня в среде украинских элит существует устойчивый консенсус относительно необходимости движения в Европу. «Украину нельзя изолировать, Украине нужно помогать выйти из сложной ситуации - но только в случае, если этого потребует и сама Украина, украинское общество», - резюмировали выступающие.