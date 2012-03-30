Янукович назначил нового командующего внутренними войсками

{1-} Президент Украины Виктор Янукович уволил первого заместителя начальника Управления государственной охраны (УГО) Станислава Шуляка с занимаемой должности и назначил его первым заместителем начальника Главного управления - командующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующие указы президент подписал в пятницу.

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Другим указом Сергей Конопляник освобожден с должности первого заместителя начальника Главного управления - командующего внутренними войсками МВД Украины.

Ранее Главред также сообщал, что Виктор Янукович подписал указ о создании Комитета по реформированию и развитию вооруженных сил (ВСУ) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предполагается, что этот орган станет единым центром принятия решений в сфере ОПК и реформирования ВСУ, а по результатам его деятельности будет подписан ряд стратегических документов, в частности стратегия национальной безопасности и военная доктрина.

Согласно документу, новый орган создан "с целью обеспечения дальнейшего реформирования вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, определения приоритетных направлений их развития". Комитет возглавил президент, исполнительным секретарем назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Клюев. В состав комитета включены руководители военных и правоохранительных ведомств, члены правительства, а также генеральный директор "Укроборонпрома" Дмитрий Перегудов и председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев

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