По мажоритарной системе будут выбирать давно известных в округах кандидатов

Выборы по мажоритарной системе вернут в политику настоящую конкуренцию и обеспечат немало выгод избирателям, считают эксперты, опрошенные газетой «Факты и комментарии».



«Мажоритарная система способна значительно снизить общую политизированность как избирательного процесса, так и новоизбранного парламента. А это необходимо для политической стабильности страны», - считает политолог Виталий Бала.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что избирательная система закрытых партийных списков, которая существовала в Украине последние годы, - это редкий случай.

«Такая система есть еще в Израиле, но, как правило, она резко критикуется. Все согласны, что надо открывать избирательную систему, чтобы избиратель мог выбирать не только партию, но и конкретного депутата», - считает эксперт.

Мажоритарка предполагает и прямые инвестиции в округ в борьбе за победу, потому продовольственные пакеты на выборах вернутся, прогнозирует политтехнолог Сергей Гайдай.

«Может случиться так, что люди не будут голосовать за партийный список, но поддержат мажоритарщика-кандидата от партии, - говорит эксперт. - На большую популярность могут рассчитывать те, кто реконструируют заводы, построят дорогу, мост, детскую площадку, раздадут гречку или деньги, помогут больным детям. Проблема второго государственного языка, УПА, расколы на Восток-Запад уже не такие эффективные инструменты».



«Факты» пишут, что избиратель будет делать выбор между кандидатами, разворачивающими активную деятельность непосредственно перед выборами, и теми политиками, которые годами «удобряют» тот или иной округ. Естественно, что больше шансов у тех политиков, которые обустраивает округ и решают проблемы граждан независимо от выборов.

«Так, новый министр экономики Петр Порошенко на днях заявил о своем желании баллотироваться в парламент по мажоритарному округу в Винницкой области. Петр Алексеевич уже достаточно давно воплощает различные проекты в Виннице – то красивейший фонтан построит, то переоборудует общественный транспорт так, чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. Видный кандидат есть и в столице - Олесь Довгий. Хотя сам экс-секретарь Киевсовета еще официально не объявил поход за мандатом, но циркулируют упорные слухи, мол, Олесь Стан

иславович будет баллотироваться в Днепровском районе, где уже семь лет работают его приемные. Местные жители к Довгому относятся хорошо, ведь в приемных помогут решить коммунальные проблемы, а Благотворительный фонд Олеся Довгого и его жены Екатерины Гориной постоянно проводит образовательные программы для школьников, поддерживает спортивные секции, благоустраивает территорию района», - пишет газета.