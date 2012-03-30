Италия согласилась выдать Авакова Украине

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Бюро Интерпола в Риме подтверждает экстрадиционный арест экс-главы Харьковской облгосадминистрации, лидера Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Арсена Авакова.
Об этом говорится в официальном ответе Бюро Интерпола в Риме в адрес украинского Бюро в Киеве, сообщает LB.ua.
«Наш судебный орган в Риме подтвердил временный арест Авакова с целью выдачи в вашу страну на основании ордера об аресте, выданного 31.01.2012 года судебным органом в Харькове», – сказано в документе.
В нем также указывается, что в соответствии с нормами Европейской конвенции о выдаче правонарушителей экстрадиционные документы должны поступить непосредственно в Министерство юстиции Италии или дипломатическими каналами на протяжении 40 дней с 27 марта.
Напомним, экс-губернатора задержали в воскресенье вечером в провинции Фрозиноне, недалеко от Рима, при проверке документов.
В суде Авакова будут защищать два итальянских адвоката.
Как известно, 31 января Аваков был объявлен в международный розыск.
Руководство партии «Батькивщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть очевидную политическую мотивированность уголовного преследования Арсена Авакова и освободить его.
фото: avakov.com
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