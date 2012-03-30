БЮТ будет добиваться участия Тимошенко и Луценко в выборах

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Съезд партии «Батькивщина», который проходит сегодня в киевском Доме учителя, постановил сформировать до конца апреля объединенные списки оппозиции, а также обеспечить участие Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в выборах 2012 года.



На съезде также было принято решение, обратится к правительству Италии об опровержении информации относительно Арсения Авакова, которую предоставила украинская власть.



Об этом с места события передает корреспондент Главреда.



Напомним, главной темой съезда «Батькивщины» стала тема объединения.

Ранее Главред также сообщал, что на съезде были зачитаны обращения от заключенных лидеров «Батькивщины» и «Народной самообороны».

Лидер партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко призывала однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах.



"Единый список… - единая победа", - зачитал письмо Тимошенко Александр Турчинов.



"Мы не можем позволить себе идти разными колонами - двумя, тремя или четырьмя – пока Украиной управляет пятая колона", - процитировал Турчинов письмо лидера партии.







С обращением от экс-министра внутренних дел Юрия Луценко выступил его брат, Сергей Луценко.



«Я так часто говорю слово «вместе», что обязательно должен сказать главное, как лидер «Народной самообороны», я прямо здесь и прямо сейчас заявляю о своем присоединении к «Батькивщине», – сказано в обращении.



Среди прочего брат Юрия Луценко заявил, что та ситуация в которой сейчас находится оппозиция в целом и отдельные её представители в частности, является ценой ряда предательств, «в том числе и предательства самозваного Мессии (Ющенко – ред.)».





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