Тимошенко передала соратникам тюремный хлеб

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Экс-премьеру Юлии Тимошенко очень трудно в Качановской колонии.

Об этом рассказал народный депутат от БЮТ Юрий Одарченко на съезде «Батькивщины», передает ТСН.ua.

По словам бютовца, он с несколькими депутатами недавно ездил к Тимошенко в Качановскую колонию. И один из его коллег, которого он назвал «мужественным человеком», но не назвал его имени, зашел к экс-премьеру.

«Она долго держала его за руку и думала, что передаст на волю в качестве символа. И передала полоску хлеба, который там выпекают», – рассказал Одарченко.

«Это ощущение той боли, того тяжелого состояния, которое сейчас у нее», – добавил он.

Напомним, Тимошенко призвала однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах.

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