Каждый четвертый украинец вообще не читает книг

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По данным исследовательской компании GfK Ukraine, в Украине очень мало людей читают книги. 73% населения считают чтение книг не весьма интересным занятием, а каждый четвертый украинец вообще не читает. Между тем, в СССР, по официальной статистике, регулярно читали более 90% населения, пишет ТСН.

Сейчас каждый день, или почти всю неделю читают 15,3% украинцев. Хотя бы раз в неделю - 18,2%, раз в месяц - 19%. Реже, чем раз в месяц читают 21,5%.

По информации СМИ, самой читающей нацией Европы являются шведы - почти 84% из них посвящают свое время хотя бы одной книге в год. Чуть меньше книголюбов в Финляндии, где показатель равен 79,5%. На третьем месте Чехия, в которой лишь на 1% меньше.

В то же время внизу списка португальцы и итальянцы. Это доказывает общую евротенденцию: чем дальше на юг и запад континента, тем менее популярны книги.

Что касается причин уменьшения у украинцев интереса к чтению, эксперты указывают на последствия «лихих 90-х», развал печатного, старение библиотечных фондов и отсутствие моды или даже потребности быть образованным. Старшее поколение не прививает молодежи любви к книгам. В лучшем случае молодые украинцы просматривают Интернет-материалы, но это, скорее, лишь утоление информационного голода.

По мнению писательницы Оксаны Забужко, в Украине выросло поколение, которое не застало вокруг себя в жизненном пространстве книг, если их не было в домашней библиотеке, у отца и матери».

Эксперты также отмечают, в любой сфере, что касается книг, зияют «черные дыры». В частности, новинки в библиотеках - редкость. А если их там нет, нет и посетителей, поэтому библиотеки превращаются в свалки старых книг, которые не нужны читателю. В то же время сама книга становится редким товаром из-за развала еще в постсоветские годы сети книжных спецмагазинов. Дети и молодежь, в отличие от старшего поколения, так и не получили культуру общения с книгой.

По данным социологов, именно у молодых украинцев падает интерес к книгам. Если в 2009 году среди тех, кто еженедельно открывает книгу, был 31% людей до 30 лет, то в 2011 показатель снизился до 26%. Вместо чтения люди стали уделять больше внимания Интернету и компьютерам.

Как отмечают СМИ, именно поэтому, если, например, в Германии бестселлеры могут продавать миллионом экземпляров, в Украине показатель в несколько десятков тысяч уже является успехом.

фото: 1tv.ru

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