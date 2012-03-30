Составлен рейтинг офисов украинских партий: самые дорогие у ПР и БЮТ

30 марта 2012, 14:41

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По оценкам экспертов оказалось, что чем популярнее партия, тем дороже ее центральный офис. Лидерами по стоимости недвижимости, отведённой под партийные офисы, стали Партия регионов и БЮТ.

Стоимость помещений офисов украинских партий прямо зависит от их популярности среди украинцев - чем они дороже, тем выше поддержка, пишет журнал "Корреспондент".

Согласно последним опросам, в Верховную Раду после выборов в октябре 2012 года могут попасть 6 партий.

На вершине рейтинга по стоимости центральный офис Партии регионов. Двухэтажный особняк в центре Киева на Липской, 10 площадью 4,5 тыс. кв.м. можно продать за $ 16 млн.

Офис регионалов - режимный объект, который круглосуточно охраняют вооруженные сотрудники службы безопасности. Попасть туда можно только по пропуску или договоренности. Договориться, кстати, очень непросто, передаёт ТСН.

** В бизнес-центре Парус помещения не продаются, а лишь сдаются в аренду

*Так как представители партий отказались предоставить техническую информацию о помещениях, площадь вычислена с помощью Google Earth, позволяющей максимально точно определить размеры объекта

 

Второе место логично занял БЮТ - вторая по популярности политсила в стране. Эффектный особняк на Подоле при продаже будет стоить $ 8,7 млн. По степени закрытости офис партии Юлии Тимошенко не уступает "гнезду" регионалов - по периметру установлены камеры видеонаблюдения, везде охрана.

Завершает тройку лидеров офис партии "Фронт перемен". Он также находится на Подоле. Если арендованные три этажа площадью 500 кв.м. продать, они бы принесли своему владельцу $ 1,2 млн.

Арсений Яценюк оказался единственным, кто не отказался показать офис своей партии.

В парламентской гонке, как и в рейтинге дорогих партийных офисов на четвертом месте партия УДАР Виталия Кличко. Он арендует целый этаж в бизнес-центре Парус на Печерске.

Если офис выставить на продажу, за него можно было бы просить $ 700 тыс. В партии так и не смогли ответить на вопрос о форме собственности, стоимость аренды и показать помещения.

Офисы же КПУ и ВО "Свобода" вообще расположены в обычных квартирах. Коммунисты занимают один этаж жилой многоэтажки возле метро КПИ. Свой офис они отказались показать под тем предлогом, что это их родной дом. Его стоимость и площадь тоже. Но, по оценкам экспертов, площадь офиса 160 кв.м. и его стоимость $ 656,7 тыс. "Свободовцы" оказались скромными - они сидят в квартире площадью 50 квадратов в старом доме на Б. Хмельницкого, 59в.

Такая недвижимость на рынке стоит чуть больше $ 100 тыс. Надо отметить, что все партии скрывают данные о своих офисах. Поэтому рейтинг составлен на основании экспертных оценок.

Ранее Главред  также сообщал, что опубликован ежегодный рейтинг самых богатых украинцев.  На первом месте традиционно разместился владелец группы СКМ, нардеп-регионал Ринат Ахметов, который обошел своих ближайших конкурентов в рейтинге более чем в четыре раза.

За прошлый год состояние Ахметова увеличилось на 3 миллиарда долларов и составило почти, 7 млрд.

Вторую строчку в рейтинге занял бизнес-партнер Ахметова, владелец "Смарт-холдинга" и совладелец "Метинвеста" россиянин Вадим Новинский. Его состояние журнал оценил в, 4 млрд.

Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский с состоянием 4,2 млрд. дол. разместился в рейтинге на третьем, а его партнер Геннадий Боголюбов, с аналогичным размеру активов - на четвертом месте.

фото: korrespondent.net 

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Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

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