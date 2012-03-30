БЮТ одобрил резолюцию об объединении с «Фронтом змин»

{1-} Депутаты 11 съезда партии "Батькивщина" единогласно одобрили финальную итоговую резолюцию съезда, в которой предусмотрены объединение партий «Батькивщина», «Фронта Змин» и более мелких оппозиционных партий, создание единого партийного списка, согласование всех кандидатов на мажоритарных округах.

Резолюцию зачитал замглавы партии «Батькивщина» Ярослав Федорчук. Решение принято единогласно.

Предусмотрено создание общих оппозиционных штабов. На это было отведено три недели, хотя ряд делегатов предлагали ограничиться двумя неделями, передает НБН.

Для выполнения резолюции были внесены изменения в устав партии.

Напомним, сегодня в киевском Доме учителя завершился 11 съезд партии "Батькивщина". В своём заключительном слове заместитель председателя партии Александр Турчинов заявил присутствующим, что «в ближайшее время они встретятся на баррикадах».

Главной темой на съезде стала тема объединения. До 10 апреля оппозиция сформирует единый список на выборах в Верховную Раду, которые состоятся в октябре этого года.

Лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк призвал присутствующих избавиться от "родового проклятия" оппозиции.

"На протяжении трех недель мы поставим точку и решим, каким образом оппозиция будет побеждать на выборах", - сказал Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что оппозиция "должна забыть о родовом проклятии - неспособности объединяться".

Ранее Главред также сообщал, что на съезде были зачитаны обращения от заключенных лидеров "Батькивщины" и "Народной самообороны".

Лидер партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко призывала однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах.

"Единый список… - единая победа", - зачитал письмо Тимошенко Александр Турчинов.

"Мы не можем позволить себе идти разными колонами - двумя, тремя или четырьмя – пока Украиной управляет пятая колона", - процитировал Турчинов письмо лидера партии.

С обращением от экс-министра внутренних дел Юрия Луценко выступил его брат, Сергей Луценко.

«Я так часто говорю слово «вместе», что обязательно должен сказать главное, как лидер «Народной самообороны», я прямо здесь и прямо сейчас заявляю о своем присоединении к «Батькивщине», – сказано в обращении.

Среди прочего брат Юрия Луценко заявил, что та ситуация в которой сейчас находится оппозиция в целом и отдельные её представители в частности, является ценой ряда предательств, «в том числе и предательства самозваного Мессии (Ющенко – ред.)».

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