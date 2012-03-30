Вдова бен Ладена за девять лет жизни в Пакистане родила ему четырех детей

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Жена лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена – Амаль Ахмад Абдулфаттах – рассказала, что муж переехал в Пакистан в 2002 году - вскоре после первых ударов США по Афганистану и прожил там девять лет.

На допросе в пакистанской полиции, 29-летняя вдова террориста заявила, что она вместе с бен Ладеном пересекла пакистанскую границу еще в начале 2002 года. Они прожили девять лет в разных домах, и за это время она родила от своего мужа четверых детей, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американский телеканал «Фокс-ньюс».

По ее словам, жилье им предоставляли «некоторые пакистанские семьи». В настоящее время она находится под арестом в одном из домов в Исламабаде.

Ожидается, что 2 апреля Амаль Абдулфаттах и две другие вдовы бен Ладена, а также две его дочери предстанут перед судом по обвинению в нарушении миграционных законов.

В случае если их признают виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Бывший лидер «Аль-Каиды» был убит в начале мая 2011 года в ходе операции спецназа США в Абботтабаде.

фото: rfi.fr

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