Иващенко отказался давать показания в суде

{1-} Бывший в.и.о. министра обороны Валерий Иващенко отказался давать показания и отвечать на вопросы суда по поводу предъявленного ему обвинения относительно незаконных действий при согласовании проекта плана санации Феодосийского судомеханического завода, поскольку считает себя невиновным и ему нечего больше добавить что-либо к сказанному им в ходе досудебного следствия.

Соответствующее заявление он огласил в пятницу, 30 марта, на заседании Печерского райсуда Киева, когда суд должен был перейти к стадии получения от него объяснений и ответов на вопросы сторон-участниц процесса, сообщает УНИАН.

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«Я отказываюсь давать показания, поскольку считаю, что мне нечего добавить к тому, о чем я давал показания на досудебном следствии и что было выяснено в ходе судебных заседаний при допросах свидетелей, исследовании материалов дела и вещественных доказательств», - сказал Иващенко.

Он заметил при этом, что в ходе судебных заседаний убедился в системных, грубых нарушениях своих конституционных прав. «Судом не было обеспечено равенство прав сторон, как того требуют законы и Конституция Украины. Судебное исследование дела основывается главным образом на материалах досудебного следствия, в том числе на грубо сфальсифицированных документах», - отметил, объясняя свой отказ давать показания, Иващенко.

Председательствующий в судебном процессе судья Сергей Вовк обратился к нему с уточняющим вопросом: «То есть, вы отказываетесь, в том числе, давать ответы на вопросы».

«Да, в том числе давать ответы на вопросы, поскольку у меня есть показания, которые я давал на досудебном следствии, и я от них не отказываюсь», - ответил В.Иващенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Главным управлением военных прокуратур Генпрокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод». Иващенко был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

фото: delo.ua

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