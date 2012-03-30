В Австрии ликвидировали могилу родителей Гитлера

{1-}

В Австрии ликвидирована могила родителей Гитлера, ставшая местом паломничества неонацистов. Согласие на это дала дальняя родственница фюрера, отказавшаяся от права владения кладбищенским участком.

Ранее многие жители Леондинга, местное отделение гражданской инициативы против фашизма, комитет Маутхаузена и городские власти, выступали с требованием ликвидировать могилу, ставшую местом паломничества правых экстремистов.

По словам местных жителей, близ кладбища регулярно останавливались автобусы с поклонниками фюрера. В 2009 году на могильной плите был установлены щит с цифрой «120» по случаю дня рождения нацистского диктатора, а в ноябре прошлого года плакат с эсэсовской символикой, сообщает Deutsche Welle.

После консультаций с общественностью и представителями церкви было найдено приемлемое решение проблемы. Как сообщил в четверг, 29 марта, австрийской телерадиокомпании ORF местный священник Курт Питтершатшер, в среду были убрано надгробие, эксгумация не проводилась. Участок на кладбище, на котором находилась могила, будет предоставлен для других захоронений.

Ранее в баварском городе Вунзиделе ликвидировали могилу Рудольфа Гесса - одного из приближенных Адольфа Гитлера. Решение принято в целях борьбы с ультраправыми, для которых могила Гесса была своеобразным местом паломничества,

Родители Гитлера – Алоис и Клара Гитлер – скончались в 1903 и 1907 году.

фото: findagrave.com

Новости по теме:

Евреев Турции возмутил Гитлер в рекламе шампуня (ФОТО)



На аукционе выставили белье Адольфа Гитлера со свастикой (ФОТО)



Историки открыли сенсационные подробности жизни Гитлера (ФОТО)



Гитлера лишили звания почетного гражданина

