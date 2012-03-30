Мать Ходорковского: политзаключенных никто выпускать не будет

{1-} Мать Михаила Ходорковского, бывшего владельца компании ЮКОС, осужденного на 13 лет тюрьмы, - Марина считает, что никто не будет выпускать российских политзаключенных.

«Можно пустить в страну Наталью Морарь, можно обсуждать партии по 500 человек. Все это пустые хлопоты. А чтобы выпускать, как их называют, политических заключенных - в это я не верю», - заявила женщина в блоге на сайте «Эха Москвы».

«Хотя я бы, конечно, очень рада была ошибаться», - подчеркнула она.

«Дело в том, что протестные настроения – они слишком малы. Я думала, что после этих безобразных выборов выйдет на улицу не 100 тысяч, а значительно больше. А пришло 25 тысяч. Так что протестные настроения тоже не очень серьезны», - считает Ходорковская.

«Оттепели никакой нет. Это, я считаю, сглаживание острых углов», - выразила свое мнение мать.

Что будет? Если будем молчать, будет плохо. Будем скатываться к тому режиму, который был, наверно, при Сталине. Может, не в такой степени, потому что на заграницу мы сейчас все-таки оглядываемся. Но ничего хорошего, думаю, не будет», - подчеркнула она.

Ходорковский рассказал о жизни в колонии: что ест, как спит, что думает

«И самое главное, что молодежь все больше укрепляется в мысли, что надо уезжать. Вот это самое страшное», - выразила свое мнение мать.

«Люди, проснитесь! Ничего хорошего не будет, если мы будем сидеть по домам и обсуждать на кухне! Нужно выходить на улицы. Только это влияет на нашу власть. И выходить не 100 тысяч, а выходить значительно больше. Мирно, но выходить», - призвала она.

Справка: Наталья Морарь – молдавский журналист и политик. В 2005—2006 годах работала в фонде «Открытая Россия» Ходорковского. Опубликовала статью «Чёрная касса Кремля», о фонде, через который, по её мнению, во время парламентских выборов 2007 года были незаконно поставлены в зависимость все основные политические партии России от «Единой России» до оппозиционных партий СПС и «Яблоко».

Позже в посольстве РФ в Молдове Морарь было сообщено, что ей запрещен въезд в Россию «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства» …

Ранее «Главред» сообщал, что Борис Немцов заявил: Ходорковский, осужденный на 13 лет тюрьмы, может выйти на свободу уже в апреле 2012 года, а не в 2016 году, когда истекает срок, указанный в приговоре.

фото: khodorkovsky.ru

Новости по теме:

Ходорковский выйдет на свободу уже в апреле - Немцов

Путин считает приговор Ходорковскому правильным

Сын Ходорковского рассказал, почему Медведев взялся за его отца

Медведев поручил проверить, законно ли посадили Ходорковского

Президента Медведева призывают освободить Ходорковского