Мать Ходорковского: политзаключенных никто выпускать не будет

30 марта 2012, 15:35

{1-} Мать Михаила Ходорковского, бывшего владельца компании ЮКОС, осужденного на 13 лет тюрьмы, - Марина считает, что никто не будет выпускать российских политзаключенных.

«Можно пустить в страну Наталью Морарь, можно обсуждать партии по 500 человек. Все это пустые хлопоты. А чтобы выпускать, как их называют, политических заключенных - в это я не верю», - заявила женщина в блоге на сайте «Эха Москвы».

«Хотя я бы, конечно, очень рада была ошибаться», - подчеркнула она.

«Дело в том, что протестные настроения – они слишком малы. Я думала, что после этих безобразных выборов выйдет на улицу не 100 тысяч, а значительно больше. А пришло 25 тысяч. Так что протестные настроения тоже не очень серьезны», - считает Ходорковская.

«Оттепели никакой нет. Это, я считаю, сглаживание острых углов», - выразила свое мнение мать.

Что будет? Если будем молчать, будет плохо. Будем скатываться к тому режиму, который был, наверно, при Сталине. Может, не в такой степени, потому что на заграницу мы сейчас все-таки оглядываемся. Но ничего хорошего, думаю, не будет», - подчеркнула она.

Ходорковский рассказал о жизни в колонии: что ест, как спит, что думает

«И самое главное, что молодежь все больше укрепляется в мысли, что надо уезжать. Вот это самое страшное», - выразила свое мнение мать.

«Люди, проснитесь! Ничего хорошего не будет, если мы будем сидеть по домам и обсуждать на кухне! Нужно выходить на улицы. Только это влияет на нашу власть. И выходить не 100 тысяч, а выходить значительно больше. Мирно, но выходить», - призвала она.

Справка: Наталья Морарь – молдавский журналист и политик. В 2005—2006 годах работала в фонде «Открытая Россия» Ходорковского. Опубликовала статью «Чёрная касса Кремля», о фонде, через который, по её мнению, во время парламентских выборов 2007 года были незаконно поставлены в зависимость все основные политические партии России от «Единой России» до оппозиционных партий СПС и «Яблоко».

Позже в посольстве РФ в Молдове Морарь было сообщено, что ей запрещен въезд в Россию «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства» …

Ранее «Главред» сообщал, что Борис Немцов заявил: Ходорковский, осужденный на 13 лет тюрьмы, может выйти на свободу уже в апреле 2012 года, а не в 2016 году, когда истекает срок, указанный в приговоре.

фото: khodorkovsky.ru

Новости по теме:

Ходорковский выйдет на свободу уже в апреле - Немцов

Путин считает приговор Ходорковскому правильным

Сын Ходорковского рассказал, почему Медведев взялся за его отца

Медведев поручил проверить, законно ли посадили Ходорковского

Президента Медведева призывают освободить Ходорковского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять