На следующей неделе в Украине потеплеет до 20 градусов

{1-} Украинский гидрометеорологический центр МинЧС прогнозирует волну потепления в Украине с 3 апреля, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Очередную волну тепла мы ожидаем 3-4 апреля. Температура повысится до +2-8° ночью и +10-16° днем. На юге будет несколько теплее - до +18° днем", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передаёт Интерфакс – Украина.

По его словам, в этот период в Одесской области и Крыму ожидается +20°. Осадки будут незначительными.

Говоря о прогнозе погоды на ближайшие выходные (31 марта – 1 апреля), Прокопенко отметил, что температура днем будет колебаться от -3° до +3° ночью и +3-9° днем. При этом он отметил, что на юге погода будет несколько теплее: +1-5° ночью и +7-13° днем.

Согласно прогнозам эксперта, в эти дни по Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Как сообщил Прокопенко, 2 апреля температура останется без изменений, существенных осадков не предвидится.

По словам метеоролога, с 5-6 апреля в Украину вернется похолодание, которое начнется в северных и западных областях, а потом 7-9 апреля распространится по всей территории Украины.

"Мы ожидаем 0… -5° ночью и +5° на юге, днем практически по всей территории Украины будет +3-9°", – добавил он. При этом он уточнил, что для конца первой декады апреля эта температура является значительно ниже нормы.

Как сообщил Прокопенко, с 10 апреля в Украине ожидается незначительное повышение температуры, которое продлится до 15 апреля. Температура +1-7° ночью и +9-15° днем. С 10-12 апреля преимущественно без осадков, 13-15 апреля временами - небольшой кратковременный дождь, местами с мокрым снегом.

Погода на Пасху, 15 апреля, погода будет облачной с незначительными осадками, отметил эксперт.

По его словам, в целом в апреле будет наблюдаться "недобор" осадков – 60-70% от нормы.

фото: zapoved.ru

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