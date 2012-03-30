В Брюсселе началось парафирование соглашения об ассоциации Украина-ЕС

{1-} В Брюсселе началось парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС , переговоры по которому велись 5 лет.

С украинской стороны документ парафируют глава переговорной делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин (политическую часть) и заместитель министра экономики Валерий Пятницкий (Соглашение о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли, которая является неотъемлемой частью документа), передаёт Интерфакс – Украина..

С европейской стороны Соглашение об ассоциации парафирует глава переговорной делегации, исполнительный директор Европейской службы внешней деятельности по вопросам России, Восточного партнерства и Западных Балкан Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák), а по части о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли - заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам торговли Петер Балаш (Peter Balas).

Ожидается, что процесс парафирования продлится около 3 часов.

Ранее Главред писал, что руководители переговорных групп по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС сообщили что, 30 марта в Брюсселе будет парафирована только политическая часть документа.

«Мы рассматриваем процесс парафирования политической и экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как единый процесс, но он будет завершен в два этапа», - отметил источник.

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