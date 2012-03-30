США вновь обострили отношения с Китаем

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Американский сенат пошел на новое обострение отношений с Китаем, публично обвинив Пекин в репрессиях и нарушениях прав человека в Тибете. Резолюция была одобрена сенаторами несмотря на то, что Пекин заранее потребовал от Вашингтона не лезть в его дела.

В документе парламентарии потребовали от КНР возобновить диалог с представителями духовного лидера тибетцев Далай-ламы, который находится в изгнании, освободить всех незаконно задержанных, прекратить политику «запугивания, притеснения и задержания тех, кто принимает участие в мирных акциях протеста», и позволить иностранным журналистам и дипломатам беспрепятственно посещать автономию, сообщает «Взгляд».

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Еще одним требованием сенаторов стала отмена запрета, наложенного Китаем на открытие американского консульства в тибетской столице Лхасе.

Еще до принятия резолюции, которая носит рекомендательный характер, Пекин предупредил, что будет расценивать очередную попытку поднять вопрос Тибета как вмешательство в его внутренние дела.

«Некоторые американские сенаторы, путая, где правда, а где ложь, черное с белым, вмешиваются в дела Китая, прикрываясь тибетским вопросом. Китай решительно выступает против этого», - заявил на днях глава МИД КНР Хун Лэй.

Примечательно, что вновь вспомнить о Тибете американские сенаторы решили в момент обострения торговых войн с Китаем.

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Ранее Пекин, который является монополистом по производству редкоземельных металлов, используемых в различных высокотехнологичных отраслях по всему миру, объявил о своем решении ввести ограничение на экспорт этого сырья. В ответ на это Вашингтон пригрозил пожаловаться на Пекин в ВТО, чтобы та заставила КНР отменить свое решение.

А чуть позже уже сами США заявили о намерении увеличить импортные пошлины на китайские солнечные батареи, которые поставляются в страну.

Помимо экономических споров, у стран есть и ряд других различий: в последнее время США все настойчивее пытаются укрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее «Главред» сообщал, что в Дели был подготовлен сенсационный документ, из которого следует, что Китай и Индия видят друг в друге вероятных противников. Более того, индийские стратеги разработали сценарии сдерживания северного соседа на случай новой войны с Китаем.

Кроме того, у Китая обострились отношения с Японией и он направил свои патрульные суда «Чжунго хайцзянь-50» и «Чжунго хайцзянь-66» в район островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, которые являются предметом давнего территориального спора между Пекином и Токио.

фото: mybanktracker.com

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