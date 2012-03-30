Тимошенко могут перевезти на лечение в Германию - ГПУ

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Власть в Украине изучает возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в Германии. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин во время визита в Берлин.

"Украинская власть готова рассмотреть вопрос лечения Тимошенко в Германии. Сегодня изучается такая возможность. Мы готовы к конструктивному диалогу и поиску компромисса", - сказал Кузьмин, передаёт Укринформ.

В то же время он призвал не прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе о лечении Тимошенко. "Если мы говорим об отсутствии двойных стандартов, то мы должны говорить честно: с таким заболеванием, как у Тимошенко, у нас еще много заключенных. Нет ли здесь выборочного подхода? То есть, для олигарха Тимошенко - лучшая клиника Германии, а для бедных украинских осужденных - лечение в колонии. Это справедливо?", - отметил первый заместитель Генпрокурора.

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По его словам, заболевание, на которое жалуется Тимошенко, в Качановской исправительной колонии имеют около 150 заключенных, и некоторые из них обращаются с вопросом, могут ли они вместе с Тимошенко поехать лечиться в Германию. "Если немецкая клиника готова принять всех украинских заключенных на лечение, то ситуация разрешится сама собой", - прибавил Кузьмин.

Он заверил, что Юлию Тимошенко не будут вынуждать принимать участие в новых судебных заседаниях, если этого не будет позволять состояние ее здоровья. "Если она болеет, то в суд ее возить никто не будет, она будет лечиться, может, даже за пределами Качановской колонии", - сказал он.

Ранее Главред писал, что в государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской колонии, настаивает на стационарном лечении в Германии, а именно: в Центре спортивной науки и спортивной медицины берлинской клиники Шарите.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 12 марта во время посещения врачами в жилом помещении Качановской исправительной колонии Тимошенко не дала согласия на проведение медицинского осмотра, в частности измерение температуры тела и артериального давления.

«Также она категорически отказалась от предложенной немецкими и украинскими врачами программы дальнейшего консервативного и реабилитационного лечения, настаивая на стационарном лечении за рубежом, а именно в Центре спортивной науки и спортивной медицины клиники Шарите (г. Берлин)», - сообщили в ГПтСУ.

В свою очередь, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко также опроверг заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что экс-премьер хочет лечиться в Германии.

"Заявление Государственной пенитенциарной службы о том, что Юлия Тимошенко якобы требует лечения в Германии - откровенная ложь и провокация", - заявил Власенко.

По его словам, "Тимошенко требует, чтобы лечение проходило строго по протоколу немецких врачей, которые в своем медицинском заключении отметили, что такое лечение возможно только в условиях стационара в специализированной клинике вне колонии".

фото: rospres.com

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