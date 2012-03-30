Лавринович против смертной казни: только Бог может отнять у человека жизнь

{1-} Министр юстиции Украины Александр Лавринович не поддерживает введение в Украине смертной казни.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По словам министра, после громких дел, убийств и других преступлений, в стране начинают говорить о возвращении смертной казни. «Но потом здравый смысл говорит, что только Бог может отнять у человека жизнь, другие не имеют права этого делать», - заявил Лавринович.

Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

Он считает, что сегодня акцент нужно делать на жесткости наказания, передает УНИАН.

Напомним, после преступления, совершенного против Оксаны Макар, в Украине вновь заговорили о необходимости ввести смертную казнь.

Как сообщал Главред ранее, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После этого, чтобы скрыть следы преступления, пытались ее задушить и попытались ее сжечь.

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