Украина и Евросоюз парафировали соглашение об ассоциации

{1-} Главы делегаций на переговорах Украины и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации неотъемлемой частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей ЗСТ.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, во время 15-го Саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации, целью которого является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом. Это соглашение заменит действующее с 1998 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве в качестве правовой основы их отношений. В ходе саммита лидеры также поручили главам переговорных делегаций как можно скорее парафировать соглашение.

Сегодня руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).

В связи с этим главы переговорных групп относительно ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 года договоренности по содержанию ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические дополнения и протоколы.

Обе стороны высказали совместное обязательство принять дальнейшие технические меры, необходимые для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

Ранее Главред писал, что руководители переговорных групп по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС сообщили что, 30 марта в Брюсселе будет парафирована только политическая часть документа.

«Мы рассматриваем процесс парафирования политической и экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как единый процесс, но он будет завершен в два этапа», - отметил источник.

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