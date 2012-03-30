Стали известны подробности парафирования Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

{1-} Нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию.

Свои подписи на документе проставили с украинской стороны глава переговорной делегации, замминистра иностранных дел Павел Климкин и замминистра экономики Валерий Пятницкий, сообщает «Интерфакс-Украина».

С европейской стороны - глава переговорной делегации, исполнительный директор Европейской службы внешней деятельности по вопросам России, Восточного партнерства и Западных Балкан Мирослав Лайчак и зам гендиректора Генерального директората по вопросам торговли Петер Балаш.

Нынешнее парафирование - единственное и окончательное, после чего документ будут готовить к подписанию. В настоящее время работа еще продолжается над текстом в части глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли.

Далее Соглашение об ассоциации должно быть переведено на 21 язык ЕС и передано Совету ЕС, который примет решение в отношении мандата на дальнейшее его подписание.

Ранее «Главред» сообщал, что руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.

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