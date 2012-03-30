Украина и НАТО ведут консультации о противоракетной обороне

{1-} Представители Украины и Международного секретариата НАТО проводят неформальные консультации по теме противоракетной обороны Альянса.

Об этом сообщил председатель офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел, выступая на "круглом столе" на тему: "Трансатлантическая безопасность, новые вызовы и архитектура противоракетной обороны; приоритеты и перспективы для Центральной и Восточной Европы и Украины", сообщает Укринформ.

"В течение прошлого года ПРО была темой неформальных консультаций между Международным секретариатом НАТО и представителями Украины. Я бы хотел этот аспект особо подчеркнуть. Это значит, что консультации между Украиной и НАТО в этой сфере проходят, и они проходят и на политическом, и на техническом уровне", - сказал он.

Председатель Офиса связи НАТО подчеркнул, что консультации все еще носят неформальный характер, "поскольку НАТО должен сначала определить форму собственной ПРО". Кроме того, убежден Кожиел, украинская сторона также должна занять четкую стратегическую позицию по этому вопросу. Однако сам факт наличия стратегического и практического канала сотрудничества между Украиной и НАТО относительно ПРО является очень важным, подчеркнул представитель Альянса.

Ранее Главред также сообщал, что представители НАТО обеспокоены политической ситуацией в Украине, связанной с заключением экс-премьера Юлией Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрием Луценко.

"Официальные представители НАТО и стран-членов альянса выразили обеспокоенность, касающуюся некоторых политических событий в Украине", - сказал заместитель председателя парламентской ассамблеи НАТО Ассен Агов на заседании межпарламентского совета Украина – НАТО в среду в Киеве.

По его словам, представители НАТО говорят о том, что отношения с партнерами касаются не только военного дела и безопасности, но и ценностей, которые разделяют сами партнеры. "И в этом отношении оценка выполнения годового плана действий членства Украины в 2011 году вызывает обеспокоенность", - сказал зампред парламентской ассамблеи НАТО.

фото: avdet.org

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