Украина подпишет соглашение об Ассоциации с ЕС в течение года

{1-} Министр иностранных дел Константин Грищенко заявил о том, что Украина рассчитывает подписать соглашение об Ассоциации с ЕС в течение 12 месяцев.

«Даже с чисто технической точки зрения, конечно же, это будет требовать нескольких месяцев. Речь идет, в самом оптимистическом варианте о сроке от 6 до 12 месяцев, как мы видим на примере тех соглашений, которые были подписаны до нас, в не таком далеком прошлом», - сказал Грищенко «Интерфакс-Украина».

Напомним, что в пятницу, 30 марта, руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.

Нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию.

Далее Соглашение об ассоциации должно быть переведено на 21 язык ЕС и передано Совету ЕС, который примет решение в отношении мандата на дальнейшее его подписание.

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