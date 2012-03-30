Аваков имеет право баллотироваться в Раду - правозащитник

{1-} Бывший председатель Харьковской ОГА, а ныне лидер областной организации партии "Батьківщина" Арсен Аваков, как гражданин Украины, имеет право баллотироваться на предстоящих парламентских выборах, хотя и находится за пределами страны.

Так прокомментировал ситуацию руководитель Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров, сообщает Укринформ.

"Никто не лишал Авакова гражданства Украины. Если партия "Батьківщина" включит его в свой список, он может участвовать в предстоящих парламентских выборах, как и намеревался", - сказал Захаров.

По его словам, в 2005 году Европейский суд по правам человека принял решение в пользу истца - майора Мельниченко - по сходному вопросу. Тогда ЦИК вычеркнула майора из списка кандидатов от Соцпартии на выборах в ВР на том основании, что он проживал за пределами Украины. Европейский суд подтвердил, что ЦИК нарушила конституционное право Мельниченко, как гражданина Украины, быть избранным в парламент.

Тем самым, подчеркнул Захаров, создан прецедент, который закрепляет право Авакова участвовать в выборах-2012. "Это право не может поколебать и возможная экстрадиция Авакова в Украину. Если же Аваков будет избран депутатом ВР, то он автоматически освобождается от какой либо уголовной ответственности", - сказал Захаров.

"Я убежден, что дело Авакова шито политическими нитками", - добавил правозащитник.

Напомним, экс-губернатора задержали в воскресенье вечером в провинции Фрозиноне, недалеко от Рима, при проверке документов.

В суде Авакова будут защищать два итальянских адвоката.

Как известно, 31 января Аваков был объявлен в международный розыск.

Руководство партии «Батькивщина» направило письма генеральному секретарю Интерпола и правительству Италии с просьбой учесть очевидную политическую мотивированность уголовного преследования Арсена Авакова и освободить его.

фото: avakov.com

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