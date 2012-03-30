Минюст утвердил новые правила наименования юридических лиц

30 марта 2012, 17:40

{1-} Министерство юстиции Украины приказом утвердило требования относительно наименования юридических лиц или их обособленных подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в пятницу.

Согласно приказу, наименования юрлиц, зарегистрированных в Украине, должны содержать информацию об их организационно-правовой форме и названии. Это требование не касается органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов власти Автономной Республики Крым, государственных, коммунальных организаций и учреждений.

Наименование юридического лица должно быть изложено на государственном языке, а также, дополнительно, может быть изложено на английском языке.

Слово "национальный" может использоваться исключительно в наименовании заведений (учреждений) Украины гуманитарной сферы, которые приобретают статус национального в соответствии с указом президента от 16 июня 1995 года №451 "О Положении о национальном заведении (учреждении) Украины".

Согласно приказу, в наименованиях банков слова "Украина", "государственный", "центральный", "национальный" и производные от них возможны только с согласия Национального банка Украины.

Кроме того, наименование банка должно содержать слово "банк". Это слово и производные от него разрешается использовать в названии лишь юрлицам, зарегистрированным Национальным банком как банк и имеющим банковскую лицензию, исключение составляют международные организации.

В названиях страховых компаний использование слов "государственная", "национальная" или производных от них разрешается только при условии, что единственным владельцем такого страховщика является государство.

Слова "страховщик", "страховая компания", "страховая организация" и производные от них разрешается использовать в названии лишь тем юридическим лицам, которые имеют лицензию на осуществление страховой деятельности.

Кроме того, в наименовании юридических лиц запрещается использование полных или сокращенных наименований органов государственной власти или органов местного самоуправления или производных наименований. В наименованиях юрлиц частного права запрещается также использование исторических государственных наименований, перечень которых устанавливается Кабмином.

Название объединения граждан должно состоять из двух частей - общей и индивидуальной. Общее название (партия, движение, конгресс, союз, союз, объединение, фонд, ассоциация, общество и т.п.) может быть одинаковым у разных объединений граждан. Индивидуальное название является обязательным и должно быть существенно отличным от названий уже зарегистрированных объединений граждан.

Наименование пенсионного фонда должно содержать указание на вид фонда, слова "негосударственный пенсионный фонд" или "пенсионный фонд". Эти словосочетания могут использоваться только в названиях юридических лиц, создаваемых в соответствии с законом "О негосударственном пенсионном обеспечении", а также Пенсионным фондом Украины, его органами и предприятиями.

Термины "кредитный союз", "корпоративный инвестиционный фонд", "торгово-промышленная палата", "профсоюз" имеют право использовать только те предприятия, учреждения или организации, которые были созданы в порядке, предусмотренном профильными законами, регулирующими деятельность указанных юрлиц.

Кроме того, юридическое лицо может иметь, кроме полного наименования, сокращенное наименование. При этом запрещается использование терминов, аббревиатур, производных терминов, запрещенных законами Украины.

Приказом Минюста устанавливается исключительный перечень знаков препинания, символов и цифр, которые могут использоваться в названиях юридических лиц, зарегистрированных в Украине.

Приказ вступает в силу с момента опубликования. В документе не предусмотрен порядок приведения наименований действующих юрлиц в соответствие с новыми требованиями.

Ранее Главред  также сообщал, что в Верховной Раде хотят значительно ужесточить правила аренды земли и ограничить площади, которые физические и юридические лица могут арендовать для сельхозпроизводства.

Не дожидаясь принятия закона "О рынке земель", депутаты зарегистрировали законопроект, который вводит ограничения на аренду более 5,5 тыс. га на территории одного района и более 50 тыс. га по всей стране.  В свою очередь участники рынка готовы защищать свои права в судах.

фото: ng.ru

 

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