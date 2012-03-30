Гроб с телом Оксаны Макар в подвенечном платье доставили на родину

В пятницу, 30 марта, гроб с телом Оксаны Макар доставили на родину — в поселок Луч Жовтневого района Николаевской области.

Из катафалка гроб подняли на второй этаж, в квартиру № 83 — именно здесь, на втором этаже пятиэтажного дома, Оксана жила последний год вместе с бабушкой. На лестничной клетке первого и второго этажей стоят венки: от коллектива Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, от родственников и т.д, сообщают «Новости N».

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Белоснежный гроб стоит в большой комнате бедной двухкомнатной квартиры на простых табуретках из неструганных досок. Тело покойной наряжено в белое подвенечное платье и фату. У гроба сидят дедушка и бабушка Оксаны. Пожилые люди убиты горем — они рассказали нашему корреспонденту, что Оксана была хорошая, добрая девочка и они в ней души не чаяли.

Вокруг дома дежурят сотрудники милиции. Как сообщил замначальника Жовтневого РОВД майор милиции Москалюк, у них имеется заявление от родственников с просьбой ограничить доступ журналистов в квартиру.

Ранее «Главред» сообщал, что в связи с похоронами девушки милиция намерена усилить меры безопасности.

фото: novosti-n.mk.ua

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