Белка устроила диверсию в американской ядерной лаборатории

{3-}

Серая белка, которая перегрызла провода, на несколько часов лишила физиков из Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США доступа к одному из хранилищ данных.

От зубов грызуна пострадал модульный дата-центр Blackbox 1. Его 252 сервера хранят информацию с эксперимента BaBar по исследованию асимметрии материи и антиматерии. сообщает SLAC Today.

Специалисты по сетевому оборудованию обнаружили, что дата-центр «упал». Электроснабжение было в норме, поэтому было очевидно, что проблема связана с сетевым оборудованием или кабелями.

В Южной Америке откопали саблезубую белку из «Ледникового периода»

Сотрудники ИТ-отдела проверили оптические кабели один за другим с помощью импульсов света, которые отражались и возвращались назад от поврежденного места. В конце концов, они добрались до коммутационной коробки за зданием дата-центра, где обнаружились следы «диверсии» - кто-то перегрыз два кабеля, ободрал изоляцию с третьего и оставил вещественное доказательство: сосновую шишку.

Ученые пришли к выводу, что в происшедшем виновна серая белка, которая жила на дереве за зданием серверной. Белкам свойственно грызть ветки и они, как многие другие грызуны, охотно переключаются на провода. Ученые полагают, что белка намеревалась приспособить коммутационную коробку под склад припасов.

Провода были приведены в порядок, и через четыре часа дата-центр возобновил полноценную работу.

фото: news.slac.stanford.edu, obzormd.com

Новости по теме:

Белорусских студентов покусала белка

В Одессе СБУ задержала двух ваххабитов, дома у них нашли взрывчатку

Россия проиграла дело молдавских диверсантов в Страсбургском суде

Милиция задержала вооруженных «тризубовцев» по подозрению в диверсиях