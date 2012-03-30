Украина может частично задействовать Соглашение об ассоциации с ЕС

{1-} Киев допускает вступление в силу отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС до ратификации всего документа, о чем заявил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«В краткосрочной перспективе, после вступления в силу документа или в результате применения его отдельных положений, уже перед ратификацией, что тоже является возможным, это будет выгодно и стороне Евросоюза», - цитирует Грищенко «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации не является «подарком» для Украины.

Украина подпишет соглашение об Ассоциации с ЕС в течение года

«Это не является тем, что мы рассматриваем, как инструмент, который приносит выгоду только одной стороне. Это результат сложных, длительных, порой очень острых переговоров, по результатам которых мы вышли на тот баланс, который, на самом деле, в долгосрочной и краткосрочной перспективе для нас выгоден», - отметил министр.

Ранее «Главред» сообщал, что руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли.

Новости по теме:

Стали известны подробности парафирования Соглашения об ассоциации Украины и ЕС

Украина и Евросоюз парафировали соглашение об ассоциации

МИД Украины подтвердил: Соглашение об ассоциации с ЕС парафируют 30 марта

ЕС дал зеленый свет парафированию Соглашения об ассоциации с Украиной