Глава МВД отрицает, что «регионалы» - самые коррумпированные

{1-} Министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что не говорил слов о том, что «Партия регионов - самая коррумпированная среди других политических сил».

Так он прокомментировал новость о том, что среди депутатов разных уровней, которые привлекались к ответственности за коррупцию в 2010-2012 годах, большинство составляют представители Партии регионов, сообщает «Украинская правда».

Министр заявил, что такая статистика обусловлена количественной представленностью партии во власти и заверил, что «позиция Президента Виктора Януковича в вопросе противодействия коррупции жесткая и однозначная».

«Внедряя эту политику руководства государства в служебной деятельности МВД, я как министр заявил, что «правоохранители не будут принимать во внимание политическую принадлежность того или иного выявленного коррупционера, а будут действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства», - отметил Захарченко.

Регионалы считают нормальным, что среди них больше всего коррупционеров

Министр отмечает, что не говорил слов, что «Партия регионов - самая коррумпированная среди других политических сил».

«Таких слов я не говорил, а на вопрос корреспондентов блога о партийной принадлежности коррупционеров лишь привел соответствующую статистику», - уточнил глава МВД.

«В списках любой партии могут находиться люди, желающие обогатиться незаконным способом. Наша задача, несмотря на политические цвета, эффективно противодействовать им. Что касается их количества - тут арифметика очень проста и зависит она, прежде всего, не от так называемой «чистоты партийных рядов», а от процентного соотношения «партийцев» среди народных избранников», - уточнил Захарченко.

«Конечно, странно было бы увидеть в лидерах этого антирейтинга представителей той политической силы, которые меньше представлены в органах законодательной власти и самоуправления», - добавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что Захарченко рассказал: к уголовной ответственности за коррупционные действия с 2010 года привлекались почти 400 депутатов, среди которых больше всего членов Партии регионов.

фото: wek.com.ua

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