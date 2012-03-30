Соперник Обамы сплотил вокруг себя консерваторов США

{1-} Потенциальный соперник Барака Обамы на предстоящих выборах - экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, в четверг, 29 марта, заручившийся поддержкой бывшего президента США Джорджа Буша- старшего, сегодня получил еще одного влиятельного сторонника - председателя бюджетного комитета палаты представителей Конгресса Пола Райана.

«Мы, как консерваторы, должны сплотиться вокруг Ромни», - заявил Райан в эфире телеканала «Фокс ньюс». По словам конгрессмена, у экс-губернатора Массачусетса «есть опыт, стойкость, твердые принципы, отвага и прямота, необходимые для того, чтобы вернуть Америку на путь процветания». Конгрессмен подчеркнул, что из всех участвующих в президентской гонке республиканцев Ромни имеет «наибольшие шансы одержать победу над Обамой», сообщает ИТАР-ТАСС.

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Поддержка Райана может стать ключевым фактором в схватке Ромни с главным оппонентом из числа однопартийцев - бывшим сенатором от штата Пенсильвания Риком Санторумом. Райан считается одной из самых влиятельных фигур в так называемой «Чайной партии» - движении, объединяющем наиболее консервативных республиканцев. До настоящего момента ее представители голосовали, главным образом, против Ромни, выражая недовольство слишком либеральными позициями политика по ряду вопросов. Вместо этого консерваторы предпочитали поддерживать Санторума или экс- спикера Конгресса США Ньюта Гингрича.

42-летний Пол Райан - представитель молодого поколения республиканцев, заработавший репутацию своим стремлением снизить астрономический дефицит бюджета США.

Ранее «Главред» сообщал, что он решительно сопротивляется попыткам правящей партии провести через его комитет любые законодательные инициативы и категорически не согласен с предложением Обамы подвергнуть дополнительному налогообложению богатейших американцев. Конгрессмен активно участвовал в работе Национального республиканского комитета, собрав на нужды партии 21 млн долл, которые будут потрачены на предвыборную кампанию кандидата.

фото: frumforum.com

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