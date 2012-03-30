Литвин: политики готовы залезть в постель к избирателям

{1-} Председатель Верховной Рады Владимир Литвин не исключает, что некоторые политики готовы заползти в постель к своим избирателям, если это поможет им в реализации планов. О чем он написал на своей странице в Facebook.

«Если это будет помогать в реализации их планов, сделают и это», - написал Литвин.

Ранее «Главред» сообщал, что Литвин рассказал: в Украине существует традиция, что мужчина – это высшее существо, а женщина сделана из ребра Адама. В ответ нардепы-женщины обозвали его шовинистом.

Также напомним, что 5 партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы проходили во второй половине марта. Партия регионов получила бы 17,3% от всех респондентов, ВО «Батькивщина» - 13,1%, «Фронт змін» – 8,1%, Компартия - 5,4%, «УДАР» Виталия Кличко – 5,4%.

фото: facebook.com

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