Яценюк возглавил предвыборный список оппозиции

{1-} Лидер «Фронту змін» Арсений Яценюк станет первым номером предвыборного списка объединенной оппозиции. Об этом сообщает глава партии «За Україну!» Вячеслав Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

«Только что со съезда «Батьківщини». Выступил с приветствием. Решение об объединении оппозиции на 90% готово: список «Батьківщини», 1 номер — Яценюк», — собщает Кириленко.

Ранее «Главред» сообщал, что депутаты XI съезда "Батьківщини" единогласно одобрили финальную итоговую резолюцию съезда, в которой предусмотрены объединение «Батьківщини», «Фронту змін» и более мелких оппозиционных партий, создание единого партийного списка, согласование всех кандидатов на мажоритарных округах.

Предусмотрено создание общих оппозиционных штабов. На это было отведено три недели, хотя ряд делегатов предлагали ограничиться двумя неделями

Также напомним, что 5 партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы проходили во второй половине марта. Партия регионов получила бы 17,3% от всех респондентов, ВО «Батькивщина» - 13,1%, «Фронт змін» – 8,1%, Компартия - 5,4%, «УДАР» Виталия Кличко – 5,4%.

Новости по теме:

Партия Тимошенко собралась на баррикады. Фоторепортаж

БЮТ одобрил резолюцию об объединении с «Фронтом змин»

Первый раз без Тимошенко: как соратники будут добывать Юле волю

БЮТ будет добиваться участия Тимошенко и Луценко в выборах

Яценюк призвал оппозицию забыть от «родовом проклятии»