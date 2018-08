Усама бен Ладен не хотел устраивать теракты 11 сентября – западные СМИ

{1-} Лидер «Аль-Каиды» и террорист №1 Усама бен Ладен не был инициатором терактов 11 сентября. При этом он с изрядной долей скепсиса отнесся к подобной идее, пишет газета The Daily Mail.

Издание ссылается на содержание новой книги «Охота на ХШМ: участники событий рассказывают об охоте и поимке истинного вдохновителя 11 сентября - Халида Шейха Мохаммеда» (The Hunt for KSM: Inside the Pursuit and Takedown of the Real 9/11 Mastermind, Khalid Sheikh Mohammed by Terry McDermott and Josh Meyer). Книгу написали Терри Макдермотт и Джош Мейер, сообщает InoPressa.

Авторы книги утверждают: замысел терактов 11 сентября принадлежит не бен Ладену. Более того, когда в 1996 году ему предложили этот план, лидер «Аль-Каиды» среагировал вяло. «Его удалось уговорить только через три года», - говорится в статье.

Новая версия убийства бен Ладена: его сдала ревнивая жена

В книге также впервые подробно рассказывается о трудностях, с которым столкнулись ФБР и ЦРУ при охоте на членов «Аль-Каиды» после 11 сентября. К примеру, ключевой подозреваемый, получивший тяжелые ранения, чуть не погиб - незадачливые американские агенты едва не уронили его с высоты 20 футов на бетонное покрытие аэродрома.

Если верить книге, идею терактов 11 сентября выдвинули Шейх Халид Мохаммед и Абдул Хаким Мурад. Последний был одним из авторов так называемого «плана Manila Air» - идеи подложить бомбы на борт дюжины американских авиалайнеров. В 1996 году Мурад предложил таранить самолетами штаб-квартиру ЦРУ или ядерный реактор, пояснив, что тогда не потребуется возиться со сборкой бомб.

Авторы книги также пишут, что делу поисков Мохаммеда серьезно мешали разборки между ЦРУ и ФБР. Поток информации они сравнивают с «бураном», в котором следователи то и дело теряли след. А до терактов 11 сентября ЦРУ и вовсе было уверено, что «Аль-Каида» не опасна для США, и не осознавало опасность Мохаммеда.

Ранее «Главред» сообщал, что после первых ударов США по Афганистану бен Ладен в 2002 году переехал в Пакистан и прожил там девять лет, о чем рассказала его жена Амаль Ахмад Абдулфаттах. 29-летняя вдова террориста заявила, что за это время она родила от своего мужа четверых детей.

