Прокуратура расследует смерть заключенного в Бучанской колонии

{1-} Прокуратура принялась за расследование загадочной смерти заключенного Тараса Войцеховского в Бучанской колонии на Киевщине.

Тело 27-летнего Войцеховского выдали родственникам изувеченным и только через 5 дней после смерти, сообщает ТСН.

Сокамерник рассказал, что парня забили до смерти пьяные офицеры-охранники. Администрация колонии же заявила, что он умер от панкреатита.

После публичной огласки дело на контроль взяла прокуратура Киевской области. По информации ТСН, дело возбуждено по подозрению в умышленном убийстве.

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Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики распространили сообщение, что 16 марта около полудня неустановленными лицами на территорию колонии был осуществлен переброс поллитровой пластиковой бутылки с неизвестной спиртосодержащей жидкостью.

Двое осужденных якобы употребили полученную жидкость и в состоянии сильного алкогольного опьянения дежурной сменой были доставлены к дежурной часть учреждения. Впоследствии, (учитывая неадекватное поведение осужденных) они были помещены в изолятор, - заявляют тюремщики.

При очередном осмотре состояния соблюдения правопорядка в камерах, один из осужденных был обнаружен без признаков жизни, смерть которого констатировал вызванный из межобластной больницы при учреждении дежурный врач.

Однако напомним, что еще ранее поступили сведения, что в колонии шестеро тюремщиков избили двоих заключенных. Одного – насмерть, а второму, угрожая расправой, приказали рассказывать о том, что смерть наступила из-за того, что якобы они употребляли различные напитки, и заключенный захлебнулся каким-то веществом.

obozrevatel.com

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