Азаров: слезайте с пороховой бочки и бегите подальше

{1-} Украинский премьер Николай Азаров заявил, что угрозы стабильности Украины нет, однако он посоветовал слезть с пороховой бочки и отбежать подальше.

Об этом в пятницу, 30 марта, написал на своей странице в сети Facebook.

«Наверное, неудобно сидеть на пороховой бочке. Я вам советую слезть и отбежать подальше», - написал Азаров.

«Если говорить серьезно, никаких пороховых бочек у нас не предвидится. Уже два года нас пугают пороховыми бочками. За это время можно было бы и успокоиться. Поэтому не нервничайте и успокойтесь», - резюмировал премьер.

План украинских катастроф на год: пять в авиации и три на железной дороге

Ранее «Главред» сообщал, что МЧС составил план украинских катастроф, по которому в 2012 году следует ожидать 7-15 геологических ЧС, в частности, вследствие активизации оползней в Карпатском регионе, на Южном берегу Крыма, морском побережье Одесской, Николаевской, Донецкой, Херсонской областей, правобережье Днепра и его правых притоках.

А еще в 2012 году ожидается также «60-80 медико-биологических ЧС», то есть случаев распространения инфекционных болезней, пищевых отравлений, отравлений угарным газом и т.п. Наибольший риск возникновения таких неприятностей (по статистическим данным) – в Донецкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Луганской, Николаевской и Ровенской областях.

В 2012 году прогнозируется возникновение 60-80 ЧС вследствие пожаров и взрывов (с возможной гибелью 3 и более человек в каждой). «Риск их возникновения в Донецкой и Луганской областях является очень высоким, особенно на шахтах, где ЧС могут достигнуть государственного уровня», - предупреждают в МЧС.

фото: facebook.com

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