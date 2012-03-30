Обвиненный в плагиате президент Венгрии отказался уйти в отставку

{1-} Президент Венгрии Пал Шмитт не намерен уходить в отставку из-за скандала с плагиатом. Об этом глава венгерского государства заявил в пятницу, 30 марта, в телевизионном интервью.

Вопрос об отставке возник в связи с тем, что президент был уличен в плагиате при написании в 1992 году своей кандидатской диссертации. По решению Будапештского университета он был лишен в четверг ученой степени, напомнил ИТАР-ТАСС.

Шмитт объяснил свой отказ уйти в отставку тем, что не видит взаимосвязи между занимаемым им президентским постом и научной работой, написанной 20 лет назад.

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Ранее «Главред» сообщал, что Пал Шмитт был лишен ученой степени. Такое решение принял ученый совет Университета Земмельвайса. Докторская диссертация Шмитта, пояснил ректор университета Тивадар Тулассай, была признана несоответствующей профессиональным и этическим критериям научной работы. За лишение Шмитта ученой степени проголосовали 33 члена ученого совета, против - 4.

Пал Шмитт защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ программы современных Олимпийских игр» в 1992 году в Венгерском университете физкультуры, позже вошедшем в состав Университета Земмельвайса. В январе 2012 года венгерский журнал HGV, проанализировав диссертацию Шмитта, пришел к выводу, что она содержит неизмененные отрывки из работы болгарского ученого Николая Георгиева.

фото: bulgaria-today.ru

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