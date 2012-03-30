Стало известно имя судьи Тимошенко в Харькове

{1-} Слушать уголовное дело о ЕЭСУ отношении экс-премьера Юлии Тимошенко будет судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский.

Об этом сообщила председатель райсуда Светлана Шаренко, передает Украинская правда.

По её словам, в четверг суд получил от прокуратуры Харьковской области дело с обвинительным заключением в отношении экс-премьера.

Председатель суда сообщила, что жребий судить Тимошенко выпал судье Садовскому, но пока предварительное заседание по делу не назначено.

«Возможно, это будет на следующей неделе. Но решение принимает сам судья», - заметила Шаренко.

Как известно, 29 марта прокуратура Харьковской области передала в Киевский райсуд Харькова уголовное дело в отношении Тимошенко.

Экс-премьера обвиняют в организации завладения денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах в период 1997-1998 г.г. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость; покушении на завладение денежными средствами в особо крупном размере; неуплате налогов корпорацией ЕЭСУ; неуплате подоходного налога Тимошенко как физическим лицом; совершении служебного подлога.

Защита Тимошенко заявляет о безосновательности обвинения, в частности о том, что обвинение построено на недоказанные устных указаниях, которые якобы давала экс-премьер будучи народным депутатом.

Константин Садовский. Фото УНИАН

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