В ГПУ рассказали, что с изнасилованиями в Украине все в порядке

{1-} В 2011 году в Украине было возбуждено 630 криминальных дел по факту изнасилования.

Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью Генпрокуратуры Маргарита Велькова в эфире «Шустер Live».

«Возбуждено было 630 дел, осуждено - 611 человек», - рассказала она.

Как известно, согласно официальным данным МВД, ежегодно в Украине совершают около 600-700 изнасилований. Однако официальные данные не отражают реальную картину, поскольку всего 10% -12% женщин обращаются в милицию с заявлениями об изнасиловании.

За 21 год независимости страны через половое насилие прошло 1,26-1,47 миллионов человек.

Как правило, треть изнасилованных - моложе 16 лет, каждый десятый жертва - мужского пола.

В последнее время в Украине произошел ряд резонансных изнасилований с участием сыновей экс-чиновников.

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