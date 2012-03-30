Грищенко заверяет, что ЕС он не обманывал

{1-} Министр иностранных дел Константин Грищенко уверяет, что власть не пытается убедить мир в том, что в Украине все идеально.
Об этом он заявил в эфире «Шустер Live».
«Нынешняя власть, по крайней мере МИД, ведет открытый честный диалог с нашими партнерами и в ЕС, и в основных европейских столицах», - отметил он.
«Мы не прикрываемся тем, что якобы у нас все идеально. Есть послы иностранных государств, они отчитываются перед своими столицами, и это было бы наименее нелогично и не давало бы никакого результата», - уточнил Грищенко.
«Наш принцип быть откровенным. Быть искренним, но акцент мы обычно делаем не для того, чтобы очернять свою страну, потому, что это потом создает долговременный эффект и впечатление, которое потом очень трудно преодолеть», - заверил министр.
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