Порошенко пообещал рассказать о доходах

{1-} Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко обещает обнародовать декларацию о расходах.

Об этом заявил он в эфире «Шустер Live».

«Завтра будет обнародована моя личная декларация. Несмотря на решение Конституционного суда, будут указаны все мои доходы и расходы. В отличие от всех депутатов, я чеки сохраняю», - пообещал он.

«Общество должно знать не только, сколько ты зарабатываешь. Кстати, министр экономического развития и торговли Украины зарабатывает в месяц с учетом всех надбавок, знания языков, ученой степени, стажа, ранга, всего всего - 18 тысяч 759 гривен 28 копеек. Я свою зарплату помню», - рассказал министр.

«Все до последней копейки мной будут перечислены в благотворительный фонд, как я это делал с 2008 года, не получая ни копейки от государства. И содержание министра Порошенко не будет стоить ни прямых, ни не прямых, ни теневых, ни копейки бюджетных денег», - подытожил политик.

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